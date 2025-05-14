Азербайджанская дзюдоистка и чемпионка Паралимпиады в Токио Шахана Гаджиева не будет участвовать в чемпионате мира по пара-дзюдо в Астане — она не прошла медклассификацию в категории J2 (частичное нарушение зрения) и была навсегда отстранена от соревнований.

Как объяснил экс-глава Паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов, после Токио-2020 были введены новые правила классификации. Вместо трёх классов (B1–B3) теперь существуют два — J1 и J2, а критерии стали строже. Многие спортсмены, включая Гаджиеву, не соответствуют новым требованиям.

По словам Рагимова, Шахану проверяли дважды, включая казахстанскую комиссию, но окончательное решение осталось неизменным — она завершает карьеру в пара-дзюдо.