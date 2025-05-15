Президент Франции Эммануэль Макрон, похоже, не собирается расставаться с властью надолго. В интервью, длившемся более трёх часов и вызвавшем волну недоумения и негодования среди зрителей, Макрон открыто допустил возможность своего возвращения на пост главы государства в 2032 году.

Формально Конституция запрещает занимать президентский пост более двух сроков подряд, но не исключает возвращения после перерыва. Макрон, чей второй срок истекает в 2027 году, явно решил воспользоваться этой лазейкой, чтобы вновь побороться за власть спустя пять лет.

Во Франции уже звучат тревожные голоса: третий срок — это не просто амбиция, а попытка обойти дух закона и подменить демократию — личной властью. На фоне падения рейтингов и протестных настроений в стране, подобные заявления выглядят как сигнал: Елисейский дворец для Макрона — не временная должность, а личная вотчина.