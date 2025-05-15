В бакинской больнице скончалась 13-летняя Ясямян Мамедли, получившая тяжёлые ожоги при пожаре в собственном доме. Трагедия произошла ночью 10 апреля в селе Бала Гашымханлы Сабирабадского района.

По рассказам близких, огонь вспыхнул около трёх часов ночи. В доме находилась семья Мамедовых — шесть человек. Во время паники Ясямян выбежала во двор, но, не увидев отца и младшего брата, решила, что они остались внутри. Девочка бросилась обратно в горящий дом, пытаясь их спасти, пишет Qafqazinfo.

Позже выяснилось, что отец и брат сумели выбраться через окно с другой стороны дома. Ясямян, не найдя их, вернулась наружу с сильными ожогами.

Девочку срочно доставили в Баку, где она перенесла четыре операции. На 13 мая была запланирована пересадка кожи от матери. Однако до операции Ясямян не дожила — она скончалась от полученных травм.