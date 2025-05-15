Астана обеспокоена участившимися отказами во въезде в Грузию гражданам Казахстана. Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана по итогам консульских консультаций с грузинской стороной, состоявшихся на этой неделе в Тбилиси.

«Казахстанская сторона выразила обеспокоенность частыми отказами во въезде гражданам Казахстана по прибытии в Грузию и их последующей депортацией», — говорится в официальном заявлении.

В документе подчёркивается, что большинство граждан Казахстана посещают Грузию с туристическими целями и строго соблюдают местное законодательство.

Грузинская сторона в ответ проинформировала о «существенном снижении» числа отказов с начала мая и заверила, что тенденция продолжится. Также Тбилиси пообещал создать максимально благоприятные условия для пребывания граждан Казахстана.

Напомним, о частых отказах во въезде гражданам Казахстана в Грузию СМИ начали сообщать в апреле. Отказы назывались «безосновательными», а поведение грузинских пограничников — «грубым и унизительным».