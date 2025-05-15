В Азербайджане продолжается выявление случаев кибермошенничества, связанных с хищением средств с банковских карт.

Как сообщает МВД, 14 мая в результате различных киберспособов с карт граждан были похищены суммы в размере от 49 до 10 тыс. манатов — всего свыше 20 тыс. манатов.

В ведомстве напомнили, что данные CVV/CVC-кодов, а также OTP-кодов, поступающих по SMS, являются конфиденциальными. Передача этой информации посторонним может привести к хищению средств с банковского счета или причинению ущерба в виде оформления кредита.

Гражданам настоятельно рекомендуют не вступать в контакт с подозрительными лицами, не отвечать на звонки и сообщения, содержащие предложения о заработке, визовой поддержке, страховании, укреплении банковских счетов и переводах. Подобные номера следует немедленно блокировать.