Москва нацелена на раскрытие полного потенциала отношений с Баку. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение азербайджанского лидера Ильхама Алиева не ехать в Москву на парад Победы 9 Мая.

«Знаете, отношения с Баку мы выстраиваем на базе подписанной на высшем уровне в феврале 2022 года декларации о союзническом взаимодействии. Наша сторона настроена на последовательное раскрытие всего потенциала этого ключевого для двусторонних отношений документа, на решение всех возникающих вопросов на взаимовыгодной, взаимоуважительной основе», — сказала она.

Дипломат добавила, что Москва и Баку проводят «серию контактов на высоком уровне по линии правительств, внешнеполитических ведомств».

«Вы знаете, удивительно, как будто не было соответствующих парадных расчетов, которые прибыли к нам из Азербайджана для того, чтобы и разделить с нами этот праздник, и дополнить его своим великолепным участием, и в том числе почтить память ветеранов, которые служили в рядах Красной армии в различных республиках Советского Союза, этнически являясь азербайджанцами. Почему же вы на это не обращаете внимание?» — отметила официальный представитель МИД РФ.

Как подчеркнула Захарова, российская сторона радовалась тому, что народы РФ и Азербайджана «едины в уважительном отношении к исторической памяти, к невозможности забвения подвига предков». «А что касается графиков лидеров — во-первых, уже об этом говорили в администрации президента, а, во-вторых, разное бывает. Но просто не видеть очевидного тоже неправильно, несправедливо и, кстати говоря, очень опасно», — заключила дипломат.