В Стамбуле начинаются переговоры между российской и украинской делегациями. Minval.az следит за развитием событий в режиме реального времени.
13:28 Путин, похоже, понизил статус переговоров, которые сам же и предложил, вновь продемонстрировав нежелание отступать от жестких требований, которые Россия выдвигает Украине на протяжении многих лет, включая ограничение численности ее вооруженных сил, пишет WP.
«Шансы на мирный исход этого раунда переговоров резко упали после того, как Путин объявил состав своей делегации», — сказал российский политический аналитик Владимир Пастухов. «Если [в четверг] не произойдет каких-то радикальных изменений, что маловероятно, то этот «состав переговорщиков» является сигналом того, что Путин выбрал войну вместо деэскалации».
11:14 Президент США Дональд Трамп заявил, что поехал бы на переговоры в Турцию в пятницу, если это будет удобно.
Трамп также высказался о том, почему Путин не поехал в Стамбул:
«Зачем ему ехать, если я не поеду?».
10:51 Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Россией после встречи с Эрдоганом, сообщил AFP высокопоставленный чиновник.
«Президент начинает визит с Эрдогана в Анкаре, и только после этой встречи примет решение о дальнейших шагах», — отметил источник на фоне сообщений о прибытии российской делегации в Стамбул.
Встреча Зеленского с Эрдоганом запланирована на 15:00 по бакинскому времени.
10:34 Как стало известно, Киев согласен обсуждать исключительно вопрос 30-дневного прекращения огня и механизмов его контроля. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Суспільне со ссылкой на источники.
Состав украинской делегации официально пока не объявлен. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
Вечером в среду Владимир Путин провёл совещание по подготовке переговоров с Украиной, сообщил утром в четверг Кремль. Таким образом, президент, отказавшись лично ехать в Стамбул, вероятно, демонстрирует свою вовлечённость в процесс.
По данным западных СМИ, в случае отказа Путина участвовать в переговорах западные союзники Украины намеревались обратиться к США с просьбой усилить санкционное давление на Москву.
По оценке западных дипломатов, с которыми пообщались журналисты WSJ, назначение Мединского главой делегации говорит о том, что Кремль не готов идти на уступки. Москва, по их словам, по-прежнему преследует те же цели, что и в 2022 году — подрыв украинской государственности.