В Стамбуле начинаются переговоры между российской и украинской делегациями. Minval.az следит за развитием событий в режиме реального времени.

Украина становится меньше каждый раз, когда Киев срывает переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 13:28 Путин, похоже, понизил статус переговоров, которые сам же и предложил, вновь продемонстрировав нежелание отступать от жестких требований, которые Россия выдвигает Украине на протяжении многих лет, включая ограничение численности ее вооруженных сил, пишет WP. «Шансы на мирный исход этого раунда переговоров резко упали после того, как Путин объявил состав своей делегации», — сказал российский политический аналитик Владимир Пастухов. «Если [в четверг] не произойдет каких-то радикальных изменений, что маловероятно, то этот «состав переговорщиков» является сигналом того, что Путин выбрал войну вместо деэскалации». 13:20 Зеленский назвал уровень делегации России на переговорах в Стамбуле «бутафорным». «Мы начнем встречи с президентом Эрдоганом, со всей расширенной делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю, также будут в Турции на высоком уровне. Посмотрим на уровень русских, пока что официально неизвестно, но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень», — заявил он. Он добавил, что следующие шаги будут понятны после встречи с президентом Турции Эрдоганом, которая займет несколько часов. 13:15 Между тем, Владимир Зеленский прилетел в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает канцелярия турецкого лидера, Эрдоган будет настаивать на необходимости прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией. 12:50 Начало переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле перенесено на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее госагентства России сообщали, что встречи должны были стартовать в 10:00. Однако украинский Центр противодействия дезинформации заявил, что точное время переговоров не согласовано, а изменение расписания может быть попыткой Москвы «манипулировать темой переговоров». Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможность личного участия Владимира Путина в переговорах в Турции.

11:14 Президент США Дональд Трамп заявил, что поехал бы на переговоры в Турцию в пятницу, если это будет удобно.

Трамп также высказался о том, почему Путин не поехал в Стамбул:

«Зачем ему ехать, если я не поеду?».

10:51 Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Россией после встречи с Эрдоганом, сообщил AFP высокопоставленный чиновник.

«Президент начинает визит с Эрдогана в Анкаре, и только после этой встречи примет решение о дальнейших шагах», — отметил источник на фоне сообщений о прибытии российской делегации в Стамбул.

Встреча Зеленского с Эрдоганом запланирована на 15:00 по бакинскому времени.

10:34 Как стало известно, Киев согласен обсуждать исключительно вопрос 30-дневного прекращения огня и механизмов его контроля. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Суспільне со ссылкой на источники.

Состав украинской делегации официально пока не объявлен. Российскую сторону возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Вечером в среду Владимир Путин провёл совещание по подготовке переговоров с Украиной, сообщил утром в четверг Кремль. Таким образом, президент, отказавшись лично ехать в Стамбул, вероятно, демонстрирует свою вовлечённость в процесс.

По данным западных СМИ, в случае отказа Путина участвовать в переговорах западные союзники Украины намеревались обратиться к США с просьбой усилить санкционное давление на Москву.

По оценке западных дипломатов, с которыми пообщались журналисты WSJ, назначение Мединского главой делегации говорит о том, что Кремль не готов идти на уступки. Москва, по их словам, по-прежнему преследует те же цели, что и в 2022 году — подрыв украинской государственности.