Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву.

Премьер-министр Пакистана проинформировал главу нашего государства о военных атаках Индии против его страны и о достигнутом режиме прекращения огня. Шариф выразил благодарность Азербайджану за оказанную в ходе кризиса дипломатическую и политическую поддержку, а также за проявленную солидарность с народом Пакистана. Он подчеркнул, что это является примером братских отношений между нашими странами.

Глава нашего государства с удовлетворением отметил обеспечение режима прекращения огня в регионе и вновь подтвердил поддержку и солидарность с Пакистаном от имени народа и государства Азербайджан.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между странами в различных сферах.