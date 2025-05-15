США намерены в ближайшие два месяца получить $10 трлн инвестиций от зарубежных стран. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«За два месяца мы привлечем $10 трлн инвестиций. Ни одна страна мира даже близко не достигала такого уровня. Я хочу поблагодарить эмира [Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани], который вложил очень много капитала. Результатом всего этого станет создание двух, трех, а, может быть, и четырех миллионов рабочих мест в Соединенных Штатах», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе. Он выразил надежду, что инвестиции помогут покрыть государственный долг США.

Госдолг США в настоящее время превышает $36,2 трлн. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, в 2034 году он может превысить $50 трлн.