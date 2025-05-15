Встречи с делегациями РФ и Украины, которые могут провести переговоры в четверг в Стамбуле, нет в графике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, программа турецкого лидера запланирована в столице — Анкаре.

Это следует из графика мероприятий с его участием на четверг, представленного СМИ канцелярией президента республики, передает РИА Новости.

Согласно графику мероприятий с участием Эрдогана, турецкий лидер в четверг примет в своей резиденции в Анкаре Владимира Зеленского, прибытие которого в турецкую столицу ожидается на фоне запланированных переговоров. Далее у турецкого лидера запланированы мероприятия в конгресс-центре правящей Партии справедливости и развития (Ak parti) и в Объединении торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB).

Как следует из графика, все запланированные на четверг мероприятия турецкого лидера пройдут в Анкаре.