Сотрудники Товузского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана предотвратили попытку вывоза крупной суммы иностранной валюты через границу.

На таможенном посту «Красный мост» был остановлен грузовой автомобиль, направлявшийся из Азербайджана в Грузию. Водитель транспортного средства заверил, что не перевозит никаких предметов, подлежащих обязательному декларированию.

Однако, в ходе досмотра в кабине тягача был обнаружен тайник, в котором находились 8 млн российских рублей.

По данному факту ведется расследование.