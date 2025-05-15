Президент РФ Владимир Путин объявил состав делегации России на переговорах с Украиной.
Согласно распоряжению, утверждён следующий состав российской делегации:
Владимир Мединский — помощник президента России, назначен главой делегации.
Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел РФ.
Игорь Костюков — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ.
Александр Фомин — заместитель министра обороны РФ.
Состав экспертов для переговоров с Украиной:
Зорин А.С. — первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Подобреевская E.C. — заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере.
Полищук А.А. — директор Второго департамента стран СНГ МИДа России.
Шевцов В.И. — заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.