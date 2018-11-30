Избирательная наблюдательская миссия ОБСЕ оценила второй тур президентских выборов в Грузии.

Запугивание, административный ресурс, негативная кампания, жесткая риторика, инциденты насилия — это те нарушения, которые организация выявила в период от первого до второго тура, и в день голосования, пишет «Грузия Онлайн».

В отчете организации написано:

«Второй тур президентских выборов состоялся в конкурентной обстановке, и у кандидатов была возможность свободно вести предвыборную кампанию. Но одна сторона пользовалась безосновательным преимуществом, и негативный характер предвыборной кампании, проведенной обеими сторонами, ставил под угрозой вообще весь избирательный процесс.

Выборы были хорошо организованы; Однако отсутствие законодательства, регулирующего основные аспекты второго тура выборов, не обеспечили правовую ясность. Предвыборную кампанию повредила жесткая риторика.

Возросший масштаб использования административных ресурсов еще больше стер разницу между партией и государством.

Частные СМИ по-прежнему сохраняли резко поляризованную и предвзятую позицию тогда, когда «Общественный вещатель» не выполнил обязательство независимости и беспристрастности редакционной политики.

В день голосования активность избирателей была достаточно высокой, и процесс положительно оценили, но факты наблюдения за голосами избирателей, выявленные наблюдателями в день голосования, усилили тревогу о потенциальном запугивании избирателей».

ОБСЕ отметила, что назначение второго тура в среду оказалось спорным. И, несмотря на то, что во время принятия решения ЦИК действовала в рамках своего полномочия, фон вокруг этого решения отрицательно отразился на степени доверия включенных в процесс сторон к ЦИК. Но, несмотря на это, выборы были хорошо организованы, и ЦИК приложила большое усилие, чтобы искоренить процедурные пробелы, возникшие в первом туре.

В заключении ОБСЕ разговор идет об отдельных инцидентах насилия, в отчете сказано о нескольких анти оппозиционных и антиправительственных демонстрациях, которые еще больше обострили напряжение между оппонентами.

«В ходе предвыборной кампании особенно бросались в глаза доминирование негативной, жесткой, и иногда насильственной риторики, на которую ни одно государственное ведомство не отреагировало».

Организация говорит об использовании административного ресурса, и в негативном контексте упоминает обещания правительства о начале нескольких социальных и финансовых программ, а также списании просроченных займов для 600 000 человек.

«Эти случаи, и участие высоких должностных лиц властной партии в предвыборной кампании еще больше стерли грань между государством и партией. Сбор личных данных избирателей с целью детального изучения их политического преимущества, а также наблюдение за голосами в день выборов создает основание потенциального запугивания и тревоги, поскольку из-за опасения предположительной расправы избиратели не смогут свободно зафиксировать свой голос, как это предусмотрено стандартами обязательств (OSCE) ОБСЕ, Советом Европы, и другими международными стандартами»- написано в заключении.

ОБСЕ также указывает на резкое неравенство благотворительности в пользу кандидата, поддерживаемого властной партией. В отчете написано, что «Оба кандидата получили поддержку тех политических партий, которые не участвовали во втором туре, и понесенные ими расходы остались без учета. Тот факт, что рассмотрение жалоб, представленных о финансировании предвыборной кампании к обеим турам, продолжилось до объявления второго тура, создавал основание тревоги и усиливал недоверие к эффективности исполнения регулирующих правил финансирования предвыборной кампании».

В отчете идет разговор также о медиа средствах. В частности ОБСЕ пишет, что частные СМИ были поляризованы в пользу кандидатов правящей и оппозиционной команды.

А также Национальный общественный вещатель резко проявил пристрастность, которую выразил в позиции против оппозиционной партии, и не выполнил в своих передачах обязательство независимости, справедливости, и беспристрастности редакционной политики, что противоречит международным стандартам. Частные медиа средства по-прежнему сохраняли резко поляризованную позицию, и в репортажах открыто проявляли предвзятость. Несколько из них более смело озвучили свою политическую позицию.

ОБСЕ также отмечает, что день голосования проводился с соблюдением процедур, но в напряженной конкурентной обстановке. Однако были зафиксированы несколько случаев насилия, расследование которых силовые структуры уже начали. Открытие избирательных участков, процессы голосования и подсчета голосов почти во всех избирательных участках, в которых были наблюдатели, оценили положительно, но вызывает тревогу обстановка, зафиксированная снаружи избирательных участков, что могло воздействовать на возможность избирателей сделать выбор свободно и без опасения расправы. Часто снаружи избирательных участков собирались сторонники кандидатов, снабженные списками избирателей, которые помечали, кто пришел для голосования.

По наблюдению международных наблюдателей, процедуры вообще хорошо соблюдались, но существует очевидное указание того, что местные наблюдатели и медиа средства действовали от имени политических партий. С их стороны были зафиксированы попытки вмешательства в подсчете голосов. По общей оценке, процесс пересчета голосов был эффективный, прозрачный, и хорошо организованный.

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