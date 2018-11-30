Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью «Би-би-си», что считает невозможным диалог с Россией до тех пор, пока Москва признает независимость оккупированных территорий — Абхазии и Южной Осетии.

Зурабишвили заявила, что не собирается балансировать между Европой и Россией, как о ней думали. Она считает, что сотрудничество невозможно, «пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей». По ее мнению, диалогу мешает в том числе отношение России к Украине.

Избранный президент отметила, что на своем посту будет стремиться привести Грузию в Евросоюз и НАТО. «То, что мы сегодня видим на Украине, только подталкивает население Грузии к мысли, что нам нужно больше НАТО, а не меньше», — сказала Зурабишвили.

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