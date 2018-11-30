«То, что произошло в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе с точки зрения человечности является трагедией. Не желаю отсылаться к истории».

Как передает news.am, об этом 29 ноября в ходе встречи с преподавателями и студентами в Университете Отто фон Герике в Магдебурге, отвечая на вопрос азербайджанского студента об урегулировании карабахского вопроса, сказал президент Армении Армен Саркисян.

«У Армении есть новое правительство и новая Конституция. Я являюсь главой государства, однако не являюсь главой правительства. Сейчас Армения похожа на Германию. По Конституции глава правительства должен участвовать в переговорах с Ильхамом Алиевым. Моя роль может состоять в предоставлении советов», — отметил он.

«Думаю, что мы должны сделать все возможное для создания справедливой и мирной среды с целью решения этой проблемы. Будет ли это легко? Нет. Однако мы должны попытаться сделать это сегодня, иначе ваши и наши дети годы спустя будут вынуждены задавать тот же вопрос. Таким образом, настало время решить эту проблему», — сказал Саркисян.

Minval.az