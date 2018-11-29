Призывы премьер министра Армении к жителям оккупированного армянами Карабаха не вмешиваться в события в Армении вызвали обратную реакцию.

Никогда ни один руководитель Армении не был так озлоблен в отношении Нагорного Карабаха (здесь и далее — сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях — прим. Minval.az), как сейчас. Ни один руководитель Армении не позволял себе устраивать «публичную порку» представителям Карабаха. Такое мнение опубликовал четверг в соцсетях карабахский правозащитник Карен Огаджанян.

«Кто вам позволяет в такой неподобающей манере высказывать о руководителях Карабаха?! Такое себе не позволяет даже лидер вражеского нам государства», — возмущается Огаджанян.

По его словам, в Карабахе возмущены поведением Пашиняна и требуют от него «знать свою меру и где заканчиваются его полномочия».

Далее Огаджанян переходит к открытым угрозам, заявляя: » Bы должны публично извиниться перед нашим народом за нанесённые оскорбления и снижение уровня национальной безопасности нашего народа».

«Мы сами решаем как жить, кого избирать, кого почитать. Не упаси Господь, если кто-то попытается извне диктовать как нам жить», — пишет Огаджанян.

Minval.az