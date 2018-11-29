Действующему президенту Грузии Георгию Маргвелашвили не понравилось то, как прошли выборы нового главы государства.

«Исходя из наблюдения за ходом выборов, а также на основе анализа оценок международных наблюдательских организаций, хочу высказать обеспокоенность по поводу сильного падения качества демократических выборов. И однозначно хочу сказать, что в Грузии выборы больше не должны проходить по таким стандартам», — заявил Г.Маргвелашвили на брифинге в четверг. Его слова приводит «Интерфакс».

Президент не уточнил, что он считает «падением качества» выборов.

При этом он поздравил с победой на выборах независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия «Грузинская мечта».

Г.Маргвелашвили пожелал ей успехов, отметив, что его администрация готова к сотрудничеству с С.Зурабишвили в вопросах подготовки к ее вступлению в должность.

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