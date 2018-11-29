В Государственной пограничной службе Украины с 29 ноября запретили всем иностранным гражданам въезжать в Крым, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, границу Крыма со стороны Херсонской области смогут пересекать лишь обладатели украинского гражданства.

В погранслужбе указали, что особое внимание будет «уделено группе риска». Украинской службе Би-би-си пояснили, что под этой группой в Киеве подразумевают граждан России.

Первый заместитель ГПСУ Василий Серватюк уточнил, что ограничения введены в связи с началом военного положения.

Minval.az