Пятый избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность встретиться с действующим главой государства Георгием Маргвелашвили, об этом она заявила в прямом эфире телеканала Imedi, передает Sputnik Грузия.

Ранее в четверг Маргвелашвили поздравил Зурабишвили с победой на выборах и предложил сотрудничество для передачи президентских полномочий и организации церемонии инаугурации. По предварительным данным, новоизбранный президент вступит в должность 16 декабря.

«Я очень благодарна за это предложение, готова завтра или послезавтра начать (подготовку), у нас очень мало времени до инаугурации, и необходимо, чтобы мы начали подготовку… Я отправлю своего представителя, как того требует администрация президента, и я уверена, что два президента, соответствующие европейскому стилю, смогут осуществить эту передачу дел, и в этом мы подадим пример всему миру, какой демократической стала Грузия», — заявила Зурабишвили.

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