Оппозиционное объединение «Сила в единстве» результаты президентских выборов не признает, заявил кандидат в президенты Грузии от данного объединения и партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, который согласно данным ЦИК Грузии проиграл на выборах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил Г.Вашадзе в четверг, выступая перед сторонниками оппозиции в здании тбилисской госфилармонии, «у Грузии нет президента».

По его словам, оппозиционное объединение, которое он представляет, требует проведения досрочных парламентских выборов.

Minval.az