Обнародованы результаты голосования второго тура президентских выборов в Грузии по избирательным участкам в районах компактного проживания азербайджанцев, сообщает Report.

В Гардабанском, Марнеульском, Болнисском и Дманисском районах Грузии большинством голосов победила поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

В Гардабанском районе Зурабишвили набрала 55,08% голосов, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 44,92%.

В Марнеульском районе Зурабишвили поддержали 58,08% избирателей, Вашадзе — 41,92%.

В Болнисском районе Зурабишвили набрала 64,12% голосов, Вашадзе — 35,88%, а в Дманисском районе за Зурабишвили проголосовали 67,2% избирателей, тогда как за Вашадзе голоса отдали 32,8% избирателей.

Примечательно, что большинство азербайджанцев в ходе первого тура голосования поддержало кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, представлявшего партию сторонников Саакашвили.

Minval.az