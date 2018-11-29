Звёзды английского футбола нулевых один за другим завершают игровые карьеры и становятся тренерами. Вместо футболок галстуки уже примерили на себя Стивен Джеррард, Тьерри Анри и Фрэнк Лэмпард, теперь к англичанам и французу присоединился и ирландец Робби Кин. В своё время он зажигал в «Тоттенхэме», но в 38 лет решил повесить бутсы на гвоздь и стать тренером.

— После 23 замечательных лет я объявляю о завершении карьеры футболиста. От «Крумлин Юнайтед» до Милана, Лондона и Лос-Анджелеса, я и представить не мог, что моя футбольная карьера так сложится. Это превзошло все ожидания, которые были у меня, одержимого футболом мальчика, выросшего в Дублине, — цитирует Кина ВВС.

Теперь Кин будет работать помощником главного тренера сборной Ирландии.

Будучи игроком, ирландец провёл за национальную команду 146 матчей и забил 68 голов, став рекордсменом по обоим показателям.

В клубной карьере Кина отдельной строкой стоит лондонский «Тоттенхэм», где он провёл восемь сезонов. Также ирландец играл за «Лидс Юнайтед», «Интернационале», «Ливерпуль» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней командой в карьере нападающего стал индийский «Атлетико».

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