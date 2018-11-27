Суд арестовал 12 из 24 моряков военно-морских сил Украины, которые были задержаны за нарушение государственной границы России, передает ТАСС.

Сообщается, что под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.

Все они были арестованы судом до 25 января.

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