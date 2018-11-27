Суд Симферополя арестовал до 25 января украинского военнослужащего Владимира Варимеза, который находился на борту кораблей, обстрелянных российскими пограничниками в Керченском проливе, сообщает ТАСС.

Следствие отмечало, что Варимез, оставаясь на свободе, мог попытаться скрыться от следствия. Арестованный вину не признал.

Варимеза обвинили в незаконном пересечении границы России группой лиц с применением насилия или с угрозой его применения. Максимальное наказание по статье — до шести лет лишения свободы.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их в нарушении пересечения госграницы. Украина заявляет, что предупреждали россиян о прохождении судов.

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