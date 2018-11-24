2 декабря на «Минск-Арене» впервые в Беларуси пройдет международный бойцовский турнир «Ахмат» — профессиональные соревнования среди бойцов по самой жесткой версии К-1.
В том числе на на турнир заявлены легендарные бойцы Забит Самедов, Фредди Кемайо, Дмитрий Валент, Евгений Орлов и многие другие.
Зрителей ждет десять поединков. Состав пар уже известен:
Забит Самедов (AZ-BY) vs Евгений Орлов (RU)
Дмитрий Валент (BY) vs Сергей Снитюк (UA)
ЯкубБерсанукаев (RU- CE) vs Максим Петкевич (BY)
Фредди Кемайо (FR) vs Бурга ТургайЕрдоган (TR)
СайфуллаХамбахадов (RU-CE) vs Мурат Туйсюз(DE)
Сулейман Касымов (RU-CE) vs Александр Фрунза (MD)
Джихад Акипа (MA) vs Эльхан Алиев (AZ)
Мурат Азербиев (RU) vs Волонец Юра (BY)
Абдул-Азиз Юсупов (RU-CE) vs Тамазликару Николай (RO)
Данила Ермоленко (BY) vs Василиу Збырня (RO)
Судить бои будут рефери Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств.
Клуб «Ахмат» был основан в 2014 году главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и был назван в честь первого президента ЧР Ахмата Кадырова.