Полицейский, несший дежурство на Даунинг-стрит в Лондоне помог коту Ларри, принадлежащему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, попасть в свой дом. The Sun опубликовало видео, на котором видно, что кот подходит к двери своего дома, но не может попасть внутрь.

Коту пришлось просидеть перед дверью уже какое-то время, пока полисмен, охранявший резиденцию, ему не помог. Он постучал в дверь, и только после этого Ларри смог попасть в резиденцию премьера.

Как известно, кот Ларри попал на Даунинг-стрит из приюта в 2011 году, при премьерстве Кэмерона, однако, остался там, когда в резиденцию въехала новый премьер.

Между тем, в правительства отмечают, что кот Ларри не является личным котом кого бы то ни было, а находится на государственной службе.

Minval.az