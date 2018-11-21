Бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова и непобежденного боксера Флойда Мейвезера возможен только после завершения договора бойца смешанного стиля (ММА) с организацией, сообщает ТАСС.

Портал TMZ, ссылаясь на менеджера дагестанца Али Абдель-Азиза, утверждает, что Нурмагомедов не стремится оспорить решение главы UFC Дана Уайта, который запретил спортсмену участвовать в поединке по правилам бокса.

Боец ММА готов договориться о проведении боя в 2019 году, после завершения контракта с UFC.

По нынешнему договору дагестанца ему осталось выйти в октагон лишь один раз.

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