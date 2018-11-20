Спортивный директор итальянского «Милана» Леонардо заявил, что клуб всерьёз рассматривает вопрос о переходе шведского нападающего американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Ещё ничего не решено, но это уже больше, чем просто идея. Златан обладает особыми качествами, он боец и мотивирует людей как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Леонардо Sky Sports.

Агент шведского футболиста Мино Райола уже встретился с представителями клуба.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе россонери он становился чемпионом Италии.

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