Тони Макгрегор, отец экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе ирландца Конора Макгрегора, готовится провести первый боксёрский поединок в 59 лет.

«Когда приблизился к 60-летию, то решил, что хочу быть здоровым. Я уважаю своё тело, знаю, когда мне не нужно пить пиво. Но я не веду скудный образ жизни. Я наслаждаюсь прекрасными вещами», — цитирует Макгрегора-старшего The Sun.

Он также рассказал, что его отец выступал в боксёрских поединках на любительском уровне, но при этом сам Тони Макгрегор никогда не боксировал.

«Боевой ген меня не зацепил. Мне нравится учиться боксёрским приёмам. Сегодня я смотрю на бокс другими глазами», — добавил отец спортсмена.

Соперником Тони Макгрегора станет 25-летний радиоведущий Йон Шиэн. Отмечается, что все вырученные средства с боя пойдут на благотворительность.

Minval.az