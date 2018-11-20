Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий ряду сотрудников министерства юстиции.
Согласно распоряжению, заместителю министра юстиции — начальнику Пенитенциарной службы Джейхуну Акпер оглу Гасанову присвоено высшее специальное звание генерал-лейтенанта юстиции.
Сотрудникам министерства юстиции — начальнику Управления международного сотрудничества Адилю Фазиль оглу Абилову, начальнику Центра по работе с муниципалитетами Захиру Мамед оглу Ализаде, начальнику Главного управления исполнения Нуреддину Юсиф оглу Мустафаеву — присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса.
Также заместителям начальника Пенитенциарной службы министерства юстиции Магерраму Аллахверди оглу Гафарову и Огтаю Ильяс оглу Мамедову присвоено высшее специальное звание генерал-майора юстиции.