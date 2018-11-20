В суде по тяжким преступлениям города Гянджи начался процесс над армянским диверсантом Кареном Казаряном.

Он обвиняется в совершении преступления против жизни и здоровья; в сфере экономической деятельности; против общественной безопасности и общественного порядка; против основ конституционного строя и безопасности государства; против порядка управления. В целом, обвинения против К.Казаряна выдвинуты по более чем 15 статьям УК Азербайджана.

К.Казарян был задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года.

Minval.az