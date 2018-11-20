Нападающий итальянского «Ювентуса»Криштиану Роналду признался, что был разочарован решением своего бывшего одноклубника Месута Озила покинуть «Реал».

Как сообщает Mundo Deportivo, 33-летний форвард заявил, что переход его бывшего товарища по команде в английский «Арсенал» был для него плохой вестью.

«Переход Озила стал для меня очень плохой новостью. Он был одним из лучших игроков, кто знал и чувствовал мои маневры перед воротами на поле. Я до сих пор сержусь на Озила из-за этого перехода», — признался Роналду.

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