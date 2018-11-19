Бывшему полузащитнику сборной Англии по футболу Полу Гаскойну предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает BBC, 51-летний бывший футболист был арестован за попытку домогательств в отношении женщины, которая ехала с ним в одном в поезде, и предстанет перед судом 11 декабря.

Отмечается, что для него это не первый случай проблем с законом. В прошлом Гаскойн, который лечился от алкогольной зависимости, был оштрафован за нападение на человека и нарушение общественного порядка, за преследование бывшей подруги. Кроме того, он устроил пьяную потасовку с клиентами одного из отелей в Лондоне.

Minval.az