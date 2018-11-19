Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев по итогам переговоров в Минске приняли совместное заявление. В документе говорится о том, что имеет место переход на качественно новый уровень отношений дружбы и сотрудничества, отвечающий реалиям XXI века, передает БЕЛТА.

Главы государств убеждены, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран.

В совместном заявлении отражены не только общие подходы к ряду внешнеполитических вопросов и взаимной поддержке на международной арене, но и уделено значительное внимание магистральным направлениям экономического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В частности, стороны выразили готовность развивать и укреплять сотрудничество в области транспортно-логистических коммуникаций, способствовать созданию и обеспечению благоприятных условий для осуществления транспортных операций, в том числе в рамках участия в инициативе экономического пояса Шелкового пути, международном коридоре «Север-Юг» и других транзитных маршрутах.

Беларусь и Азербайджан также будут максимально способствовать реализации экономического потенциала обеих стран, увеличению объемов взаимной торговли, развитию кооперации в машиностроительном секторе, в области строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также других отраслях, в том числе инновационной сфере. Кроме того, стороны поддерживают дальнейшее развитие взаимодействия между финансовыми и банковскими структурами, реализацию совместных инвестиционных проектов, прямое сотрудничество на уровне регионов и хозяйствующих субъектов.

«Стороны будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимодействие в научной, образовательной и культурной областях, в сферах высоких технологий, здравоохранения, туризма», — говорится в совместном заявлении президентов.

Выразив признательность за гостеприимство и сердечный прием, Ильхам Алиев пригласил Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.

В присутствии глав государств также был подписан ряд двусторонних документов о развитии взаимодействия в конкретных сферах. В их числе межправительственное соглашение о сотрудничестве в области миграции, соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством внутренних дел Азербайджана.

Заключено также соглашение между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства Азербайджана о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия. Подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Беларуси и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Еще один меморандум о взаимопонимании — между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Скреплен подписями сторон протокол намерений о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Подписан также комплексный план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана от 17 октября 2006 года.

Кроме того, состоялась церемония гашения совместного почтового проекта Беларуси и Азербайджана, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений.

Minval.az