Азербайджан для Беларуси был и остается надежным стратегическим партнером.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает БЕЛТА.

«Азербайджан для нас был и остается надежным стратегическим партнером. Мы высоко ценим нашу дружбу и готовы так же искренне и открыто содействовать продвижению интересов Азербайджана в центре Европы», — подчеркнул белорусский лидер.

Александра Лукашенко особо отметил, что в двусторонних отношениях нет закрытых тем для сотрудничества. «Мы никогда не сотрудничали против каких-то стран. Мы все делаем для благополучия наших народов. Скрытых и закрытых тем нет и никогда не будет. Мы искренни и открыты для всего мира», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что за четверть века с момента установления дипотношений диалог стран приобрел стратегический характер.

«Высокий уровень межгосударственного доверия не случаен. В его основе — давние традиции дружбы белорусского и азербайджанского народов. Это позволяет в конструктивной атмосфере обсуждать даже самые сложные вопросы», — отметил белорусский лидер.

Президент также заверил, что Беларусь настроена на системное и долговременное сотрудничество в торгово-экономической сфере. «Несмотря на положительную динамику товарооборота с Азербайджаном, его объемы далеки от оптимальных, о чем мы сегодня долго говорили. Мы видим потенциал для их увеличения», — заключил он.

Minval.az