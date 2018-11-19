По всем направлениям белорусско-азербайджанского сотрудничества есть конкретные результаты.

Об этом заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает БЕЛТА.

«Наши отношения отличает именно то, что все, о чем мы договариваемся, мы выполняем. И поддерживаем друг друга во всех международных структурах, и торгово-экономические связи растут. Очень активно развивается промышленная кооперация, также имеет хорошую историю сотрудничество в военно-технической, культурной и образовательной сферах. То есть по всем направлениям мы видим позитив, хороший настрой, конкретные результаты», — сказал Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства признался, что очень рад вновь побывать в Беларуси. По его словам, регулярный обмен визитами на высшем уровне свидетельствует о близких и дружественных связях между Беларусью и Азербайджаном — странами, которые имеют общую историю. Сегодня, обратил внимание президент Азербайджана, сотрудничество между странами вышло на совершенно новый уровень.

«В Азербайджане, когда говорят о Беларуси, вспоминают какие-то события, связанные с нашими двусторонними отношениями, всегда в обществе очень позитивные чувства. Очень важно, что наши дружественные связи также позитивно воспринимаются обществами наших стран. Я знаю, что в Беларуси очень доброе отношение к Азербайджану, а в Азербайджане Беларусь считают на самом деле братской страной и одним из самых близких партнеров не только на пространстве бывшего СССР, но и в мире», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Он отметил, что этому в том числе способствуют личные отношения между лидерами двух стран. «Люди все это видят и ценят то, как мы решаем вопросы, как идем к поставленной цели. Период наших активных отношений в последние годы — это период решения вопросов, по которым мы с вами договаривались», — добавил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев убежден, что его нынешний официальный визит даст возможность не только обсудить и проанализировать итоги двустороннего сотрудничества за прошедший период, но и наметить пути дальнейшего взаимодействия. «Уверен, что мы сегодня примем важные решения», — заявил он. Ильхам Алиев также пригласил Александра Лукашенко посетить с официальным визитом Азербайджан.

Minval.az