Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, позиции Азербайджанской Армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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