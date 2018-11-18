Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении полузащитника итальянского футбольного клуба «Рома» Лоренцо Пеллегрини. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, агент хавбека уже провёл переговоры с руководством манкунианцев в Лондоне.

В МЮ готовы активировать опцию выкупа Пеллегрини за €30 млн. При этом зарплату итальянца повысят в два раза.

В то же время «Рома» не хочет терять футболиста. В римском клубе намерены переподписать контракт с Пеллегрини. Новое соглашение предусматривает улучшение условий для игрока и отказ от возможности выкупа.

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