Для нового фантастического фильма киностудии «Беларусьфильм» создали танк по эскизам Леонардо да Винчи. Об этом сообщил режиссёр Александр Анисимов в беседе с агентством «Минск-Новости».

— Изготавливали её больше двух месяцев. Старались сделать максимально похожей на ту, что на эскизах Леонардо да Винчи. Разумеется, с доработками: чтобы открывались двери и снималась крыша, — сказал Анисимов.

Отмечается, что второй такой танк есть в Швеции. Белорусская версия уже доделана, ездит и пускает дым через выхлопную трубу.

Машину собрали для съёмок в фильме «Авантюры Прантиша Вырвича». Танк весит четыре тонны, стоит на колёсной базе и управляется шестёркой лошадей. Внутри сделаны всевозможные приборы, которые создают антураж середины XVIII века, в котором и происходит действие фильма.

После окончания съёмок танк станет музейным экспонатом. По сценарию его должны взорвать, но специально для этого был создан макет боевой машины.

Minval.az