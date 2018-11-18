Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить с последним словом в киевском суде 19 ноября из-за госпитализации с тяжелыми травмами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката политика Александра Горошинского.
По его словам, Янукович «лежит на больничной койке».
Адвокат подтвердил, что экс-глава Украины получил спортивную травму.
«Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника», — сказал он.
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