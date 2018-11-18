Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в больницу. Эту информацию РИА Новости подтвердили в НИИ Склифосовского.

Уточняется, что политик был госпитализирован в пятницу, 16 ноября, его выписали в тот же день. О характере полученных травм не сообщается. «Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», — уточнили в справочной.

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В Московской клинике имени Склифосовского заметили мужчину, похожего на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, который общался с дежурным врачом. По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.

Насколько известно, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда его в карете скорой помощи увезли в больницу.

Как выяснилось, его сопровождали несколько людей. В больнице на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику.

Отметим, что в понедельник, 19 ноября, обвиняемый в госизмене беглый экс-президент Виктор Янукович должен был выступить в суде с последним словом.

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