Национальный совет по телевидению и радио Азербайджана (НСТРА) прокомментировал выход из совета доктора философии по филологии, руководителя Центра печати и образования «Kaspi», учредителя газеты «Kaspi» Соны Велиевой.

Выход Соны Велиевой из НСТРА связан с ее активной научно-педагогической деятельностью, сказал в председатель совета Нушираван Магеррамли.

«Сона Велиева обратилась к Президенту Ильхаму Алиеву с заявлением об отставке в связи с активной научно-педагогической деятельностью, и ее заявление было удовлетворено», — цитирует Тренд его слова.

Minval.az