Капитан мадридского «Атлетико» уругваец Диего Годин покинет испанский клуб и станет игроком английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, футболист перейдёт в МЮ зимой 2019 года за €26 млн.

Отмечается, что в случае срыва трансфера манкунианцы постараются приобрести защитника лондонского «Челси» Гари Кэхилла.

Годин выступает за «Атлетико» с 2010 года. В составе мадридской команды он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выигрывал Лигу Европы УЕФА и три раза — Суперкубок УЕФА.

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