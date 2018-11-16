Участники конференции по мерам и весам в Париже отказались от материального эталона килограмма. Об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на трансляцию конференции.

Эталоном килограмма был цилиндр из сплава платины и иридия, который хранится в Международном бюро мер и весов под Парижем. Ученые решили, что материальный носитель не подходит для точных измерений, потому что его масса за 100 лет могла измениться на несколько десятков микрограммов.

Теперь килограмм будут определять через постоянную Планка. Получить значение килограмма можно будет с помощью электромеханического измерителя веса под названием баланс Киббла.

Также на конференции утвердили новые методы определения ампера (единицы силы тока), кельвина (единицы температуры) и моля (единицы количества вещества).

Эталон килограмма впервые был изготовлен в 1799 году и представлял собой платиновую гирю. В 1889 году ее заменили на цилиндр из платиново-иридиевого сплава.

Килограмм оставался единственной единицей системы СИ, которая определялась с помощью предмета. Теперь все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным физическим постоянным.

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