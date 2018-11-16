Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер рассказал, при каких условиях состоится его поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой должен пройти по правилам бокса. Мой путь — мои правила», — приводит слова боксёра интернет-портал mmafighting.com.

Он добавил, что не сильно расстроится, если поединок не сможет состояться.

«У меня в любом случае всё будет нормально. Я завершил карьеру, но продолжаю наслаждаться жизнью», — сказал Мейвезер.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

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