В декабре текущего года в Грузии начнет функционировать посольство Саудовской Аравии. Об этом министерство иностранных дел Саудовской Аравии официально оповестило грузинскую сторону. В ноте также отмечается, что группа дипломатов Саудовской Аравии прибудет в Грузию в начале декабря.

Решение об открытии посольства в Грузии правительство Саудовской Аравии приняло в рамках визита премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в эту страну. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Грузии.

«Грузия придает большое значение сотрудничеству со странами Персидского залива, в том числе углублению сотрудничества с Саудовской Аравией. Именно с этой целью в 2014 году в городе Рияд было открыто посольство Грузии, что в значительной степени способствовал развитию двусторонних и многосторонних отношений между странами в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции и туризм. Открытие посольства Саудовской Аравии в Грузии еще раз подтверждает и подчеркивает желание сторон способствовать большей активизации и углублению существующих отношений», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Minval.az