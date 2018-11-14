Страны СНГ разрабатывают модельный закон, направленный против отмывания доходов, полученных незаконным путем.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в среду в Минске директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин.

«Мы совершенствует законодательство… Совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ сегодня идет доработка модельного «антиотмывочного» закона, потому что появляются новые стандарты, новые требования», — сообщил журналистам Чиханчин в рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. По его словам, стоит задача привести проект этого модельного закона в соответствие с передовыми национальными законодательными актами, и наоборот — гармонизировать национальное законодательство стран СНГ с модельным законом.

Чиханчин отметил, что в рамках СНГ отлажено взаимодействие между профильными ведомствами с целью борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма, однако продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с учетом новых вызовов и угроз. «Совершенствовать систему (взаимодействия профильных ведомств стран СНГ — ред.) всегда можно. И у нас есть новые элементы, связанные с новыми вызовами, например, появлением ИГИЛ в афгано-пакистанском регионе», — сказал он.

Кроме того, стоит задача учитывать возможность использования криптовалют для отмывания денег и финансирования терроризма. «Эта проблема сегодня актуальна, наиболее вызывающая на сегодняшний день, потому что, по большому счету, мир не знает, как урегулировать эту тему. Попытки урегулировать ее, ввести в нормативные акты в рамках одной какой-то страны не приносят успеха: это проблема международная. Мы (в рамках СНГ — ред.) будем обсуждать один из вариантов решения этого вопроса», — подчеркнул Чиханчин.

Директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Белоруссии Вячеслав Реут рассказал журналистам, что Минск уделяет большое внимание этой теме, в том числе в связи с высоким уровнем развития в стране сектора информационных технологий. По его словам, Белоруссия имеет одно из самых передовых законодательств в сфере информационных технологий и готова поделиться с партнерами по СНГ своим опытом.

Реут также рассказал об актуальности для Белоруссии, с учетом ее географического положения, темы борьбы с финансированием терроризма. «Учитывая транзитный характер нашей страны, возможно использование нашей национальной финансовой системы для финансирования терроризма… Мы видели признаки таких фактов. Но мы провели национальную оценку рисков и мы полагаем, что Республика Беларусь не имеет высоких рисков в финансировании терроризма», — отметил глава департамента. Он добавил, что вместе с коллегами по СНГ Минск отслеживает «возможные пути прохода денег, потому что бенефициар может находиться в другой стране, а Беларусь может быть транзитной».

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