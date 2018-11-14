Американская компания Edison Research в среду обнародовала результаты проведенного по заказу оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» опроса общественного мнения по вопросу о том, кто может победить во втором туре президентских выборов в республике.

На вопрос «Если сегодня состоялся бы второй тур выборов президента Грузии, кому вы отдали бы свои голос?», 56% опрошенных заявили, что проголосовали бы за кандидата от объединенной оппозиции, представляющего бывшую партию власти «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», готовы отдать свои голоса 44% респондентов.

Edison Research были опрошены 2 тысячи избирателей, сообщает «Рустави 2».

Первый тур президентских выборов в Грузии состоялся 28 октября. Ни один из 25 кандидатов в президенты не смог преодолеть 50-процентный барьер. Наибольшее количество голосов избирателей — 38,6% — получила С.Зурабишвили. Г.Вашадзе получил 37,7% голосов. Оба кандидата в разное время занимали пост министра иностранных дел Грузии.

Второй тур президентских выборов должен состояться до 2 декабря.

Minval.az