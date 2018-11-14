Армения и сепаратистский режим Нагорного Карабаха подпишут соглашение о военно-«политическом союзе».

«У нас должен быть такой документ, где бы отмечалось, что Армения является гарантом безопасности народа «Арцаха» (название самопровозглашенного сепаратистского режима в Карабахе – прим. «Минвала»). С подобным предложением мы обратились к руководству Армении в мае, и предложение было принято», — сказал изданию «Аравот» «секретарь совета безопасности НКР» Виталий Баласанян.

Он отметил, что в связи с внутриполитическими событиями в Армении подписание документа было отложено.

«Но думаю, что спустя короткое время после парламентских выборов этот документ будет подписан», — сказал В.Баласанян.

Minval.az