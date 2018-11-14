Президент Crocus Group Арас Агаларов, сын которого участвовал в подготовке встречи сына Дональда Трампа и адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года, в мае того же года создал в США фиктивную компанию Silver Valley Consulting. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на материалы допросов и информацию регуляторов.

Компанию зарегистрировал в интересах Агаларова бухгалтер, уроженец России Илья Быков. В США он управляет деньгами россиян, в том числе обвиняемых в отмывании или хищениях, пишет газета. Компанию создали, когда Агаларов готовился перевести в американский банк 19,5 миллиона долларов за время президентской предвыборной компании. О сделке, состоявшейся в июне 2016 года, писал Buzzfeed. По сведениям издания, эти деньги в США перевели из офшорной компании, которая также называлась Silver Valley Consulting.

Быков сначала говорил, что он создал компанию для управления инвестициями, которые так и не были сделаны. Затем он сказал, что ее создали для получения перевода на 19,5 миллиона долларов, но в итоге эти деньги перевели на личный счет Агаларова в банке, пишет Guardian. По утверждению издания, часть из этих средств бизнесмен потратил на покупку жилья во Флориде и на выплату личного долга.

В реестре собственников недвижимости во Флориде есть данные о том, что Агаларов купил там квартиру в апреле 2016 года, до того, как создали Silver Valley Consulting. По словам Быкова, он подразумевал другую квартиру.

Компанию создали для сделок с недвижимостью, которые в результате не были совершены, заявил газете адвокат Агаларова Скотт Балбер. Он сообщил, что ни Агаларов, ни создавший компанию бухгалтер не совершили никаких нарушений, а также что бизнесмен не тратил никаких денег на предвыборные мероприятия в США.

The Guardian называет создание Silver Valley Consulting очередным примером загадочной финансовой деятельности в период, близкий к встрече Дональда Трампа-младшего с Натальей Весельницкой в Трамп-тауэр. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ищет доказательства возможного вмешательства России в выборы, изучает подобную деятельность и проверяет, не могли ли такие деньги использоваться при финансировании кампании Трампа.

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